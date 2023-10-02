Депутаты Петербурга хотят попросить Мишустина ужесточить требования к электросамокатчикам

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга подготовила проект постановления об обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нем парламентарии предлагают ужесточить требования к водителям электросамокатов. Документ опубликован на сайте ЗакСа.

В обращении депутаты пишут, что принятых изменений в ПДД в отношении электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) недостаточно. Парламентарии сообщили, что в ГСУ СК по Петербургу предложили запретить несовершеннолетним ездить на СИМ вне специально оборудованных для этого мест. Также в следкоме хотят разрешить ездить на средствах индивидуальной мобильности только в специально оборудованных местах, на велодорожках и по дорогам. Нельзя ездить под воздействием алкоголя, наркотиков и других средств, которые ухудшают внимание, передали депутаты мнение СК города.

Это необходимо для "обеспечения общественного порядка и безопасности жизни и здоровья граждан", уверены парламентарии. В их обращении приводится статистика Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, согласно которой за 6 месяцев 2023 года произошло 1043 ДТП с участием СИМ. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число происшествий выросло на 181,9%.

Из-за этого депутаты считают, что надо ввести систему учета электросамокатов и других СИМ. Также стоит ввести обязательное страхование водителей средств индивидуальной мобильности, а регионам дать право ограничивать число арендных электросамокатов, предложили парламентарии.

Напомним, Минтранс совместно с членами Совета Федерации разработал дорожную карту мероприятий для регулирования и развития СИМ. Документ предполагает создание реестра электросамокатов.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру