"Леруа Мерлен" стала самой крупной иностранной компанией в России

Компания Leroy Merlin возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний 2022 года в России, об этом свидетельствуют данные Forbes.

Из списка всего ушло 22 компании, которые приостановили или закрыли в России бизнес, однако добавились компании из Китая, Турции и Беларуси. Второе и третье места после Leroy Merlin заняли табачные компании из Японии и Америки – JT Group и Philip Morris International.

Общая выручка Leroy Merlin в 2022 году составила 529,7 млрд рублей. В марте 2023 года в компании заявили, что российский бизнес перейдет к местным топ-менеджерам.

Фото: ЗАКС.Ру