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Новости 14:10

Малоохтинский парк благоустроят к 2026 году

фото ЗакС политика Малоохтинский парк благоустроят к 2026 году

В 2025-2026 годах в Красногвардейском районе Петербурга благоустроят Малоохтинский парк, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе администрации района.

Основные работы запланированы на 2025 год, а локация рядом с лицеем №533 изменится в 2026 году. В парке появятся спортивная зона с площадками для тенниса, стритбола и сквоша, зона отдыха у пруда, а также экотропа.

В администрации главной точкой, которую коснутся изменения назвали пруд. К нему сделают плавный спуск и ступени, на которых можно будет сидеть.

Благоустройство Малоохтинского парка планируют осуществить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района


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