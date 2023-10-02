В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за вовлечение детей в курение

В Государственную Думу внесли законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение, об этом 2 октября пишет ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Законопроект касается вовлечения детей в курение табака и другой никотиносодержащей продукции, включая электронные сигареты.

Авторы инициативы предлагают привлекать к уголовной ответственности тех, кто два раза за год получал административное наказание за подобное деяние. Уточняется, что наказание может быть и как в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, так и в виде ограничения свободы на срок до года.

Также предлагается ввести повышенную ответственность для тех, на кого возложены обязанности по уходу и воспитанию ребенка. Родители, педагоги и другие ответственные за ребенка люди могут получить штраф от 200 тысяч рублей, а срок до 2 лет.

Фото: ЗАКС.Ру