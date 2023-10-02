Бывший замглавы Никольского получил штраф и условный срок по делу о взятках

Василеостровский районный суд огласил приговор бывшему заместителю главы Никольского городского поселения в Ленобласти Антону Бабошину, сообщила 2 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Экс-чиновника обвиняли в получении взяток (ст. 290 УК РФ).

Согласно данным следствия, в июне 2015 года тогдашний глава муниципальной администрации Станислав Шикалов познакомил Бабошина с бенефициаром компаний "Невская здравница", "Театр", "Дома на века", "Рубеж", "Лендом", "Строймаркет". В ту пору чиновник трудился на должности ведущего специалиста отдела экономики, бытовых услуг и потребительского рынка. Спустя два года он получил пост заместителя главы муниципальной администрации, который и занимал до конца 2020 года.

Итогом знакомства Бабошина с предпринимателем стало получение от последнего взяток на общую сумму более 2,1 миллиона рублей в период с июня 2015 по декабрь 2017 года. Взамен подконтрольные бизнесмену фирмы получили ряд муниципальных контрактов.

При поступлении дела в суд Бабошину вменялось получение взятки в особо крупном размере, позже прокурор попросил переквалифицировать его действия на получение взятки в крупном размере. Суд ходатайство удовлетворил.

Суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил его к семи годам заключения условно со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей. Также ему запретили в течение пяти лет занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления.

Фото: ЗАКС.Ру