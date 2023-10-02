Госдума приобрела для депутатов российские аналоги зарубежных программ

Аппарат Госдумы закупил для работы депутатов и административных работников около 1,8 тысячи лицензий российских аналогов Windows и Microsoft Office, сообщили 2 октября "Ведомости". На эти цели ушло почти 52,5 миллиона рублей.

На замену Windows приобрели операционную систему Astra Linux, вместо Microsoft Office аппарат парламента закупил пакет "Мойофис", рассказал изданию источник. Лицензии на Astra Linux обошлись Госдуме в 29,3 миллиона рублей, на "Мойофис" — около 23,1 миллиона рублей.

Стартовая цена контракта составляла 52,7 миллиона рублей, на конкурс поступила заявка только от компании Step Logic, утверждают "Ведомости". Технический директор компании Станислав Дарчинов заявил журналистам, что "решения в полном объеме были поставлены заказчику в сентябре".

Глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил в беседе с РИА "Новости" о планах провести импортозамещение зарубежного ПО в парламенте. "Программа импортозамещения в нижней палате инициирована лично председателем Госдумы Вячеславом Володиным", — отдельно отметил он.

Фото: ЗАКС.Ру