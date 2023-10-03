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Новости 12:10

В семи районах Петербурга ввели 11 новых автобусных остановочных пунктов

фото ЗакС политика В семи районах Петербурга ввели 11 новых автобусных остановочных пунктов

В Петербурге установили дополнительные автобусные остановки в семи районах города, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В Выборгском, Красносельском, Невском, Калининском, Колпинском, Пушкинском и Курортном районах на 18 маршрутах введены 11 остановок.

Для жителей Красносельского района также изменили график работы маршрута № 145 от "Автобусной станции "Кировский завод" до Октябрьской улицы. Теперь по выходным автобусы будут ездить на час дольше, а по будням начинать курсировать на 20 минут раньше. 

В Курортном районе изменили маршрут № 315, теперь он делает 5 рейсов по будням и 4 по выходным. Также автобус заезжает в поселок Песочный.

Фото: ЗАКС.Ру


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