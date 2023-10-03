Начальника ГИБДД Московского района задержали за бесплатные поездки на премиальных такси

В Петербурге задержали начальника ГИБДД Московского района Дмитрия Аведикова по подозрению в получении взяток, об этом 3 октября пишет 47news.

На данный момент в рабочем кабинете подполковника и по месту жительства проведен обыск сотрудниками УСБ.

По данным 47 news, начальник ГИБДД подозревается в покровительстве компании-партнеру "Яндекс.Такси". Источники 47news в Следственном комитете пояснили, что Аведиков за непривлечение водителей таксопарка к ответственности якобы бесплатно пользовался услугами премиальных такси.

СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ).

UPD: В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили факт задержания Аведикова. "Сегодня указанное должностное лицо было задержано оперативниками собственной безопасности полицейского Главка и доставлено в следственные органы для проведения процессуальных действий", — отметили в ведомстве. В случае подтверждения вины силовика его ждет увольнение и привлечение к ответственности по закону.

Фото: ЗАКС.Ру