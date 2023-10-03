РБК: Региональные власти отправили в Москву списки доверенных лиц на президентских выборах 2024 года

Администрация президента попросила власти регионов России составить списки доверенных лиц для "кандидата от власти" на выборах президента 2024 года, об этом 3 октября пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к руководству трех российских субъектов.

Региональные администрации якобы уже отправили предварительные списки в Москву. По условиям отбора россияне, которые могли бы стать доверенными лицами, должны были публично поддерживать президента и СВО, быть популярными и иметь высокий рейтинг в своей аудитории.

Доверенные лица, по словам источников РБК, будут обучены выступлениям и основным принципам избирательной кампании. Помимо всего прочего, для доверенных лиц требуется опыт участия в дебатах.

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