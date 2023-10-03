ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:09

РБК: Региональные власти отправили в Москву списки доверенных лиц на президентских выборах 2024 года

фото ЗакС политика РБК: Региональные власти отправили в Москву списки доверенных лиц на президентских выборах 2024 года

Администрация президента попросила власти регионов России составить списки доверенных лиц для "кандидата от власти" на выборах президента 2024 года, об этом 3 октября пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к руководству трех российских субъектов. 

Региональные администрации якобы уже отправили предварительные списки в Москву. По условиям отбора россияне, которые могли бы стать доверенными лицами, должны были публично поддерживать президента и СВО, быть популярными и иметь высокий рейтинг в своей аудитории. 

Доверенные лица, по словам источников РБК, будут обучены выступлениям и основным принципам избирательной кампании. Помимо всего прочего, для доверенных лиц требуется опыт участия в дебатах.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама