В Петербурге более двух миллионов взрослых горожан прошли диспансеризацию

Больше двух миллионов петербуржцев прошли диспансеризацию в 2023 году, исполнив план на 74,5%, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Из общего количества человек, которые прошли диспансеризацию, 345 сделали углубленную проверку здоровья.

"Профилактические медосмотры и диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом. Проверка позволяет вовремя выявить болезни, о которых человек может не знать, и начать своевременное лечение", – сказал губернатор Александр Беглов.

В 2023 году планируется, что диспансеризацию пройдут 2 млн 762 тысячи 293 человека, что на 450 тысяч больше, чем в 2022 году.

Диспансеризация включает в себя сдачу различных анализов, приемы у врачей, осмотр, скрининг и другие медицинские процедуры для предотвращения заболеваний.

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