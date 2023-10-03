В Апраксином дворе ККИ провел демонтаж точек незаконной торговли

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провел работы по освобождению Апраксина двора от незаконных торговых точек, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Сотрудники ККИ и СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) провели работы по освобождению более 100 квадратных метров площади от незаконной торговли. Также на территории присутствовали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее комитет уже приходил в Апраксин двор с проверкой и установил, что на территории находятся 14 незаконных торговых точек по продаже различной продукции. Тогда ККИ выдал нарушителям уведомление о необходимости самим освободить территории, однако оно было проигнорировано.

Нарушителям предстоит возместить денежные расходы, потраченные на демонтаж точек.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга