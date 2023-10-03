Сенатор Шейкин поведал о планах РКН блокировать сервисы VPN со следующего марта

Роскомнадзор намерен выпустить приказ о блокировке с 1 марта 2024 года сервисов VPN за предоставление доступа к запрещенным в России ресурсам, заявил сенатор Артем Шейкин. По его словам, это коснется всех магазинов приложений, включая Google Play и AppStore.

"С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", — рассказал Шейкин в беседе с РИА "Новости".

Сенатор отдельно уточнил, что мера будет применяться в том числе к тем сервисам, которые позволяют пользователям заходить в Instagram*. При этом он высказался о том, что "особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*", которую в 2022 году признали в России экстремистской организацией.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook* и Instagram*, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: council.gov.ru