В Общественной палате Ленобласти сменился председатель

На первом заседании шестого созыва Общественной палаты Ленобласти состоялись выборы нового председателя органа, сообщили 3 октября в администрации региона. Также участники выбрали заместителей главы ОП и утвердили количество и состав комиссий.

Пост главы органа получил председатель Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александр Габитов. Согласно решению, в обновленной палате будет действовать десять комиссий и семь рабочих групп.

В заседании принял участие губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что состав ОП обновился наполовину. По его мнению, это свидетельствует о новой энергии и сохранении традиций и преемственности палаты.

Фото: lenobl.ru