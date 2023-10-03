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Новости 17:05

В Общественной палате Ленобласти сменился председатель

фото ЗакС политика В Общественной палате Ленобласти сменился председатель

На первом заседании шестого созыва Общественной палаты Ленобласти состоялись выборы нового председателя органа, сообщили 3 октября в администрации региона. Также участники выбрали заместителей главы ОП и утвердили количество и состав комиссий.

Пост главы органа получил председатель Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александр Габитов. Согласно решению, в обновленной палате будет действовать десять комиссий и семь рабочих групп.

В заседании принял участие губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что состав ОП обновился наполовину. По его мнению, это свидетельствует о новой энергии и сохранении традиций и преемственности палаты.

Фото: lenobl.ru


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