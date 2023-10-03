В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за усиления ветра

В Петербурге в среду, 4 октября, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности, сообщила пресс-служба городского правительства со ссылкой на данные Росгидрометцентра. Перед этим в Северной столице будет действовать "желтый" уровень опасности из-за дождя.

"Оранжевый" уровень будет действовать с 11:00 до 19:00, в это время ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. "Желтый" уровень продлится с 21:00 вторника по 09:00 среды.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду, "оранжевый" предполагает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. В Смольном попросили водителей проявлять особую бдительность и по возможности отказаться от поездок. Пешеходов попросили быть осторожными.

Фото: ЗАКС.Ру