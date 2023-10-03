Матвиенко высказалась за поощрение регионов, отчисляющих больше прочих в госбюджет

В России следует поощрять регионы за перечисление большего объема средств в федеральный бюджет, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Свои соображения на этот счет она высказала на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024-2026 годы.

Матвиенко назвала "объективной ситуацией" тот факт, что в стране имеются регионы, у которых остается меньше средств из-за отправки налоговых поступлений в федеральный центр. "Такую диспропорцию надо исправлять. Регионы стараются, зарабатывают как можно больше налоговых доходов, а у них раз — чем больше они зарабатывают, тем больше снимают. Исчезает мотивация хорошо работать", — приводит "Интерфакс" слова спикера.

Политик обратилась к главе Минфина Антону Силуанову с предложением проработать дополнительные бонусы и преференции для таких регионов. "Назовите это бонусами, дополнительными трансфертами тем регионам, кто наращивает налоговые доходы и в региональный, и в федеральный бюджет", — призвала она министра.

В качестве примера Матвиенко привела Иркутскую область. По ее словам, если раньше в регионе оставалось 42 % доходов, то теперь же речь идет лишь о 12 %. Прочие средства направляются в федеральный бюджет, рассказала она и призвала найти некий баланс между потребностями центра и субъектов.

Фото: ЗАКС.Ру