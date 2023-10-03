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Новости 3 октября, 18:47

Реставрация усадьбы Демидовых в Тайцах может начаться в следующем году

фото ЗакС политика Реставрация усадьбы Демидовых в Тайцах может начаться в следующем году

Реставрационные работы в усадьбе Демидовых в Тайцах могут стартовать уже в 2024 году, сообщил 3 октября зампред правительства Ленобласти Владимир Цой. По его словам, проект работ получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

"Планируем направить заявку в бюджет Ленинградской области и приступить к реставрации в 2024 году; согласно прошедшей экспертизу смете, сумма составит немногим менее 190 миллионов плюс затраты на инженерное обеспечение вне границ здания", — написал Цой на своей странице во "ВКонтакте".

Как уточнил Telegram-канал областной администрации, в числе работ предполагается частичная замена конструкций здания, реставрация оконных и дверных проемов, вычинка кирпичной кладки, отделка фасадов, восстановление элементов декора. Также проект предусматривает замену существующих инженерных сетей.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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