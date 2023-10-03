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Новости 3 октября, 19:22

В сентябре камеры на улице Рубинштейна фиксировали по 150 нарушений в день

фото ЗакС политика В сентябре камеры на улице Рубинштейна фиксировали по 150 нарушений в день

Более 350 тысяч фотофиксаций выполнили стационарные комплексы на улице Рубинштейна в сентябре, сообщили в комитете по транспорту. Это требовалось для проверки соблюдения правил платной парковки.

"Около 150 фотофиксаций в день в сентябре с признаками нарушений автомобилистами правил парковки под запрещающими дорожными знаками 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена"", — сообщил комитет в своем Telegram-канале.

Всего с начала осени на улице Рубинштейна заработали в рамках пилотного проекта 23 комплекса фото- и видеофиксации, следящих в режиме реального времени за соблюдением автомобилистами правил платной парковки. Как отметили в комтрансе, эффективность выявления нарушений удвоилась благодаря видеокамерам. В дальнейшем подобные комплексы планируется установить и на других улицах города.

Фото: pixabay


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