ФСБ предложила обязать сервисы сохранять геолокацию пользователей

Федеральная служба безопасности предложила расширить перечень информации о пользователях, передаваемой правоохранительным органам интернет-сервисами из числа организаторов распространения информации (ОРИ). Сведения об этом содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном 3 октября на портале проектов нормативных актов.

Документ предусматривает включение в список передаваемой информации сведений о геолокации пользователей и о средствах платежей.

"В настоящее время в состав информации, подлежащей хранению организаторами распространения информации в сети "Интернет", напрямую не включены сведения о геолокации пользователей и средствах производимых ими платежей", — говорится в материалах к проекту. В ФСБ полагают, что отсутствие в законодательстве требования хранить и передавать силовикам подобные сведения негативно сказывается на обеспечении безопасности страны.

С 2018 года сервисы, включенные в список ОРИ, обязаны хранить и передавать силовикам по запросу ряд сведений о пользователях, включая переписки и различные виды файлов.

Фото: ЗАКС.Ру