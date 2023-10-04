У сада Сан-Галли появятся гостиница и жилой дом

КГИОП согласовал проект по строительству дома на улице Черняховского, 56, на месте снесенного в 1990-2000-е годы здания, об этом 3 октября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на владельца и генерального директора ООО "ГК Реновация" Яна Бобрышева.

По словам Бобрышева, внешний вид нового здания не будет повторять снесенное, но должен будет вписываться в общую архитектуру. Общая площадь нового жилого дома составит 5 тысяч квадратных метров.

Также ГК "Реновация" занимается реставрацией дома Сабаевых-Замятиных, который находится неподалеку. В нем планируется сделать гостиницу.

Фото: пресс-служба КГИОП