Запрет на экспорт топлива за рубеж могут частично снять

В России могут ослабить запрет на экспорт топлива в ближайшие дни, об этом 4 октября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Уточняется, что послабления будут касаться продажи за рубеж дизельного топлива. На данный момент решения вопроса нет, но, по информации "Коммерсанта", 4 октября его могут принять на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Как оказалось, вопрос о послаблении ограничений появился после того, как у "Транснефти" закончились мощности для хранения дизеля, а перенаправить топливо на внутренний рынок почти невозможно.

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