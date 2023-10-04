ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:19

Петербургские депутаты приняли закон о приоритетной поддержке производителей БПЛА

фото ЗакС политика Петербургские депутаты приняли закон о приоритетной поддержке производителей БПЛА

Законодательное собрание Петербурга 4 октября в третьем, окончательном чтении приняло закон о приоритетной поддержке разработки БПЛА, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Теперь правительство будет в первоочередном порядке помогать компаниям, сконцентрированным на разработке беспилотных авиационных систем (БАС). Законопроект подготовили депутаты Всеволод Беликов ("Единая Россия") и Ирина Иванова (КПРФ). 

Важность производства БПЛА закрепят в городском законе "Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга". Инициатива была предусмотрена совместным планом законопроектной работы Заксобрания и главы города.  Документ отправлен на подписание губернатору. 

Сейчас в Петербурге работают порядка 20 предприятий, занимающихся разработкой БАС. Всего, утверждают в Смольном, примерно треть всех отечественных беспилотников производят в Петербурге. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама