Петербургские депутаты приняли закон о приоритетной поддержке производителей БПЛА

Законодательное собрание Петербурга 4 октября в третьем, окончательном чтении приняло закон о приоритетной поддержке разработки БПЛА, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Теперь правительство будет в первоочередном порядке помогать компаниям, сконцентрированным на разработке беспилотных авиационных систем (БАС). Законопроект подготовили депутаты Всеволод Беликов ("Единая Россия") и Ирина Иванова (КПРФ).

Важность производства БПЛА закрепят в городском законе "Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга". Инициатива была предусмотрена совместным планом законопроектной работы Заксобрания и главы города. Документ отправлен на подписание губернатору.

Сейчас в Петербурге работают порядка 20 предприятий, занимающихся разработкой БАС. Всего, утверждают в Смольном, примерно треть всех отечественных беспилотников производят в Петербурге.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру