ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:41

Доцента медицинского университета имени Павлова уволили из-за дискредитации ВС РФ

фото ЗакС политика Доцента медицинского университета имени Павлова уволили из-за дискредитации ВС РФ

Преподавателя Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика И. П. Павлова (ПСПбГМУ) уволили из-за заявления в прокуратуру заместителя председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), об этом 3 октября депутат сообщила в своем Telegram-канале.

Как сообщила Лантратова, ей поступила информация о том, что доцент университета находится в Германии и дискредитирует власть и ВС РФ. Также она отметила, что сотрудник вуза якобы отправлял деньги на помощь ВСУ.

На жалобу депутата прокуратура ответила, что нарушения устранены, а преподаватель уволен.

Фото: 1spbgmu.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама