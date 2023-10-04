Доцента медицинского университета имени Павлова уволили из-за дискредитации ВС РФ

Преподавателя Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика И. П. Павлова (ПСПбГМУ) уволили из-за заявления в прокуратуру заместителя председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), об этом 3 октября депутат сообщила в своем Telegram-канале.

Как сообщила Лантратова, ей поступила информация о том, что доцент университета находится в Германии и дискредитирует власть и ВС РФ. Также она отметила, что сотрудник вуза якобы отправлял деньги на помощь ВСУ.

На жалобу депутата прокуратура ответила, что нарушения устранены, а преподаватель уволен.

Фото: 1spbgmu.ru