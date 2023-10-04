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Новости 11:10

В Петербурге проверили системы оповещения населения

фото ЗакС политика В Петербурге проверили системы оповещения населения

С 10:30 до 11:00 4 октября в Петербурге проверяли сирены, средства оповещения и устройства информирования граждан, об этом предупреждали в пресс-службе Смольного.

В 10:35 петербуржцы услышали оповещение о начале комплексной проверки, а в 10:40 началась проверка самих систем оповещения населения. Через три минуты проверочный сигнал поступил на телеканалы 1-го мультиплекса.

Комплексную проверку в городе проводят для того, чтобы определить неисправности и общую готовность средств оповещения граждан при ЧС.

Фото: ЗАКС.Ру


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