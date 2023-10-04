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Суд рассмотрит иск VPN-сервиса к РКН из-за блокировки без реестра

фото ЗакС политика Суд рассмотрит иск VPN-сервиса к РКН из-за блокировки без реестра

VPN-сервис HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с требованием снять с него блокировку, так как провайдера не внесли в реестр запрещенных, об этом 4 октября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исковое заявление, поданное в Таганский суд Москвы.

С июля 2023 года сайт VPN-провайдера HideMy.name заблокирован с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Истец отмечает, что ТСПУ предназначены для угроз сетям связи, а их сервис является клиентским приложением и угрозы не представляет.

В 2017 году Роскомнадзор уже блокировал сервис, а в 2018 году внес в реестр запрещенных. Но в 2019 году HideMy.name смогли оспорить это решение в суде и блокировка была снята.

Фото: unsplash.com


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