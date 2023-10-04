Новгородский депутат Кочнев получил 2 тысячи штрафа за добавленный клип группы The Cranberries

Бывший кандидат в парламент Великого Новгорода Валерий Кочнев ("Яблоко") получил штраф в размере 2 тысяч рублей за добавленный в социальных сетях клип на песню группы The Cranberries, об этом 3 октября написала в своем Telegram-канале член новгородского отделения партии "Яблоко" Ксения Черепанова.

Как рассказывает Черепанова, на Кочнева протокол составила сотрудница центра "Э" Алина Плотникова, которая увидела пропаганду фашизма в клипе группы The Cranberries из-за кадров немецкой кинохроники.

В суде отказались назначить экспертизу клипа. Также не анализировался текст и видео вместе.

Примечательно, что протокол на депутата был составлен за неделю до выборов в парламент Великого Новгорода.

Фото: ЗАКС.Ру