В Петербурге закрыли дамбу из-за подъема воды

Из-за угрозы подъема воды выше критических значений в Петербурге закрыли дамбу, об этом 4 октября сообщили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений.

Дамбу закрыли в 11:30 утра. На данный момент уровень воды в Неве поднялся до 116 сантиметров, при этом наводнением считается уровень воды более 160 сантиметров.

По данным специалистов, подъем воды будет дальше только усиливаться. Сейчас Невская губа изолирована от Финского залива, а движение кораблей по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.

Фото: dambaspb.ru