Поэтесса Вольтская* получила штраф за отсутствие маркировки иноагента

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности журналистку и поэтессу Татьяну Вольтскую* из-за отсутствия иноагентской маркировки (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ) на записях в Интернете, об этом 4 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Поводом для суда стала публикация Вольтской* в Telegram 25 мая 2023 года, которую она выложила без маркировки о том, что информация распространена иноагентом.

Сама журналистка на заседание не пришла. Суд назначил ей штраф в размере 35 тысяч рублей.

*Минюст внес Татьяну Вольтскую в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру