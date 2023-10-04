Прокуратура ждет жалобы петербуржцев о незаконной эвакуации транспорта

Петербургская прокуратура ждет от горожан сообщений о фактах незаконной эвакуации транспорта, об этом 4 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

С 4 по 13 октября 2023 года для жителей Северной столицы станет доступна горячая линия прокуратуры по вопросам исполнения законодательства комитетом об административных правонарушениях Петербурга.

Рассказать о неправильной эвакуации автомобиля, его неправомерном задержании или отказе вернуть можно по почте evacuator_procspb@mail.ru или по номеру телефона 8 911 174-32-71.

Фото: ЗАКС.Ру