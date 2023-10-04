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Новости 14:47

Обвиняемому в попытке поджечь военкомат продлили арест до начала января

фото ЗакС политика Обвиняемому в попытке поджечь военкомат продлили арест до начала января

Санкт-Петербургский городской суд решил продлить арест фигуранту дела о попытке поджога военкомата (ч. 1 ст. 205 УК РФ) Максиму Асрияну до 8 января 2024 года, об этом 4 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Заседание о продлении меры пресечения проходило в закрытом режиме. 

По данным следствия, Максим Асриян собирался поджечь военкомат во Фрунзенском районе 1 октября 2022 года, но сделать это не получилось из-за сотрудников Росгвардии, охранявших здание.

Однако 7 октября 2022 года правоохранители все-таки задержали Асрияна в аэропорту Пулково. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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