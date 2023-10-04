В Петербурге бывший полицейский не смог восстановиться на работе после увольнения из-за ДТП

Пушкинский суд Петербурга рассмотрел иск Владимира Хватова к УМВД по Адмиралтейскому району, где тот трудился до конца прошлого года. Бывший сотрудник ДПС настаивал на восстановлении в должности, компенсации морального вреда и взыскании заработка за время вынужденного прогула.

Хватов показал, что в МВД служил с марта 2020 года, причем с сентября того же года — в должности инспектора ДПС. Из органов он был уволен 26 декабря 2022 года с формулировкой "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". Перед этим полицейский стал участником аварии, при этом он ехал на личном автомобиле в нерабочее время.

В суде истец представил свою версию событий. По его словам, в свой выходной он отправился на кладбище навестить могилу друга, произошло это около 23:00 24 декабря. С собой силовик прихватил бутылку водки, но, по его словам, в пути алкоголя не пил. Побывав на кладбище, силовик тронулся в обратный путь. На выезде из поселка Вырица в Ленобласти его занесло на большой скорости и он врезался в здание. При этом, согласно утверждениям Хватова, в этот момент он оставался абсолютно трезвым.

"Вышел из автомобиля, вокруг никого не было. Решил выпить пару глотков из-за стресса. После случившегося сидел в машине, не сообщал никому о ДТП, думая, что теперь ему делать. Минут через 20 к Хватову подъехал экипаж ДПС", — пересказывает повествование истца объединенная пресс-служба судов Петербурга.

От медосвидетельствования Хватов отказался и вместо этого сообщил прибывшим сотрудникам, что приходится им коллегой. В подтверждение своих слов он продемонстрировал свое удостоверение и затем порвал его. Подобный поступок силовик объяснил смятением чувств из-за предчувствия увольнения. После этого он уведомил о происшедшем замкомандира взвода и отправился домой спать. На следующий день последовало увольнение.

Суд доводам бывшего инспектора не внял и счел, что его поведение "свидетельствует о совершении им проступка, порочащего честь сотрудника полиции". В удовлетворении требований истца было отказано.

Фото: ЗАКС.Ру