В Петербурге запретили спортсменам выезжать в недружественные страны за счет казны

В Петербурге спортсмены должны уведомлять комитет по физической культуре и спорту перед выездом в дружественные России страны, сообщила 4 октября "Фонтанка" со ссылкой на главу петербургской федерации биатлона Дмитрия Васильева. При этом поездки в недружественные страны за бюджетный счет запрещены вовсе, следует из его слов.

По словам Васильева, городские спортивные федерации должны извещать спорткомитет о намерении своих членов выехать в дружественные страны за бюджетный счет. Запретов при этом быть не может, речь здесь идет сугубо об уведомлении чиновников.

В то же время выезд в страны, признанные недружественными России, за средства города невозможен. "А в недружественные страны выезд запрещен совсем, — высказался спортсмен. — И это правильно. А что нам делать в недружественных странах? Чтобы отняли машину и в тюрьму посадили? Ну это же глупость".

Запрет на выезд в недружественные страны действует для петербургских спортсменов "минимум с весны этого года", уточнил Васильев. При этом он затруднился озвучить возможные санкции для ослушников.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе комитета по спорту ЗАКС.Ру не получилось.

Ранее РИА "Новости" сообщило со ссылкой на источники, близкие комитету по спорту, о существовании запрета спортсменам на выезд за рубеж без согласования с чиновниками.

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