Сквер Баязитова и парк Поколений появятся в Петербурге

Сквер Баязитова, Алакульская улица, парк Поколений и ряд других новых названий появятся на карте Петербурга, сообщили 4 октября в аппарате вице-губернатора Бориса Пиотровского. Решения о присвоении новых имен были приняты на заседании Топонимической комиссии города.

Так, в Колпино на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы появится парк Поколений, в Пушкинском районе в честь бывшего главы ГМЗ "Царское Село" Ивана Саутова назовут улицу, пролегающую между Гвардейским бульваром и Госпитальным переулком.

В Парголово появится Ново-Успенское шоссе, в Курортном районе — Алакульский проезд, названный в честь располагавшихся здесь деревень Новый и Старый Алакуль.

Сквер в Зеленогорске назовут именем подводника Бориса Рыжикова, погибшего при ликвидации аварии на подводной лодке К-19 в 1961 году. Сквер у Соборной мечети на Петроградской стороне нарекут в честь татарского просветителя Атауллы Баязитова. В Приморском районе появится сквер Каменный Нос и Глухарский мост, в Невском районе — Семянниковский сквер.

Также на заседании комиссии утвердили названия для ряда уже существующих мостов и образовательных учреждений. В частности, академия постдипломного педагогического образования получит имя педагога Константина Ушинского. Кроме того, станцию "Санкт‑Петербург‑Сортировочный-Московский" переименуют в остановочный пункт "Сортировочная имени В. Н. Морозова".

Фото: ЗАКС.Ру