Беглов поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Александр Беглов обратился к петербургским педагогам во Всемирный День учителя, об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города поздравил учителей с профессиональным праздником и отметил их важность в воспитании будущих граждан России.

"Из года в год вы подтверждаете, что петербургская школа – лучшая в стране. По Поручению Президента мы делаем все, чтобы вы работали в современных и хорошо оснащенных школах, с бассейнами, спортивными площадками, творческими студиями", – сказал Беглов

Также губернатор рассказал, что в Санкт-Петербурге на данный момент работают 36,5 тысяч учителей в школах. Некоторые из них накануне начали получать звания "Заслуженный работник просвещения Санкт-Петербурга" и "Заслуженный учитель Санкт-Петербурга".

Свое обращение Беглов заключил благодарностью от лица всех петербуржцев.

Фото: ЗАКС.Ру