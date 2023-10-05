В России хотят простимулировать потребление рыбы среди граждан

Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по стимулированию потребления рыбы и рыбной продукции в стране, об этом 5 октября пишут РИА Новости со ссылкой на слова главы государства на совещании с членами правительства.

"Подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, нужно, и нужно это сделать, безусловно", – сказал Путин

Президент отреагировал на идею главы Камчатки Владимира Солодова, который предложил популяризировать рыбную продукцию, вспомнив "рыбные четверги" в СССР.

Также, как пишет ТАСС, Путин поручил предусмотреть меры по увеличению доступности рыбы для граждан.

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