Депутаты хотя обязать сервисы с кино и музыкой заранее уведомлять о списании денег

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили обязать аудиовизуальные сервисы заранее уведомлять о списывании денег за подписку. Соответствующий законопроект опубликован на сайте городского парламента. Авторы документа депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов и Денис Четырбок, а также Алексей Зинчук (КПРФ) и Андрей Малков (ЛДПР).

Они предлагают внести изменения в федеральный закон об информации. В него парламентарии хотят добавить пункт о том, что владелец аудиовизуального сервиса должен предупреждать пользователя о размере и дате следующей оплаты подписки, следует из проекта закона. Также владелец сервиса обязан отправлять смс-сообщение с предупреждением о списывании денег за два дня до этого, сказано в документе. Там же уточняется, что для этого пользователи должны пройти авторизацию на сайте с помощью мобильного телефона.

В материалах к проекту закона депутаты напомнили, что для получения подписки надо ввести данные своей банковской карты. По данным парламентариев, сервисы зачастую так составляют соглашение о пользовании, чтобы люди не вникали в детали платных подписок.

"Подобные ситуации приводят к тому, что у владельцев платных подписок на регулярной основе списываются денежные средства после окончания "пробных периодов" платных подписок. <...> Важно, что у многих граждан отсутствуют подключенные банковские услуги по осуществлению смс-информирования о снятии денежных средств со счетов банковских карт, в связи с чем они могут продолжительное время не знать о списании денежных средств за продление платных подписок", - добавили депутаты.

О наличии проблемы говорят публикации в СМИ и советы самих пользователей о том, как отказаться от платной подписки, считают парламентарии. Они отметили со ссылкой на федеральный закон, что работающие в России сервисы обязаны проводить авторизацию по номеру мобильного телефона.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру