Жителям 65 домов Кировского района начисляли плату за услуги ЖКХ по завышенному тарифу

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства и выявила ущемление прав жильцов 65 многоквартирных домов, об этом 5 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомство установило, что ООО "Жилкомсервис №1 Кировского района Санкт-Петербурга" начисляло плату за услуги ЖКХ по завышенным недействительным тарифам.

Районная прокуратура внесла представление с требованием произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в 65 многоквартирных домах. Ведомство контролирует устранение нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру