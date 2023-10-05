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Новости 12:08

Жителям 65 домов Кировского района начисляли плату за услуги ЖКХ по завышенному тарифу

фото ЗакС политика Жителям 65 домов Кировского района начисляли плату за услуги ЖКХ по завышенному тарифу

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства и выявила ущемление прав жильцов 65 многоквартирных домов, об этом 5 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомство установило, что ООО "Жилкомсервис №1 Кировского района Санкт-Петербурга" начисляло плату за услуги ЖКХ по завышенным недействительным тарифам.

Районная прокуратура внесла представление с требованием произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в 65 многоквартирных домах. Ведомство контролирует устранение нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру


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