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Петербургский СК проводит проверку по факту смертельного пожара в садоводстве Красносельского района

фото ЗакС политика Петербургский СК проводит проверку по факту смертельного пожара в садоводстве Красносельского района

Следственный комитет Петербурга проводит доследственную проверку по факту гибели женщины и ее сына в пожаре в частном доме, об этом 5 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ночью 5 октября в садоводстве Красносельского района Петербурга произошло возгорание в частном доме. После тушение пожара спасатели обнаружили тела петербурженки и ее сына 2020 года рождения.

По факту произошедшего следователи проводят проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение. Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру


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