Осенью пройдет тренировка по использованию ГАС "Выборы" и электронного голосования

С 9 октября по 29 ноября 2023 года по всей России пройдет тренировка по использованию государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ), об этом 5 октября пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Александра Сокольчука.

Основной этап тренировки должен пройти с 1 по 24 ноября. На нем отработают подготовку и проведение выборов, а также проверят систему взаимодействия с организациями, которые также занимаются выборами.

К президентским выборам в марте 2024 года идет подготовка ГАС "Выборы". Также до выборов ЦИК подготовит результаты тестирования аналога ГАС "Выборы 2.0".

Фото: ЗАКС.Ру