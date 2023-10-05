Бывший сотрудник тихвинского завода IKEA погиб на СВО

В Тихвине 5 октября простились с погибшим в зоне СВО старшим сержантом Дмитрием Константиновым, сообщили в районной администрации. Как отдельно уточнили в пресс-службе, в Донбасс он отправился "из идеологических соображений".

"Проститься с воином пришли его родные и близкие, сослуживцы и коллеги. До заключения контракта Дмитрий Константинов работал в ООО "ИКЕА Индастри Тихвин"", — рассказали в администрации.

В церемонии приняли участие представители областного правительства, Заксобрания и района. Глава областного комитета по печати Константин Визирякин передал родным погибшего соболезнования губернатора Александра Дрозденко.

Константинов родился в Пикалево в 1975 году, учился в тихвинской школе, позже поступил в Борский агропромышленный техникум. У него остались жена, две дочери и внуки.

Фото: Администрация Тихвинского района / "ВКонтакте"