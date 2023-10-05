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Новости 21:13

Путин заявил об успешном испытании крылатой ракеты "Буревестник"

фото ЗакС политика Путин заявил об успешном испытании крылатой ракеты "Буревестник"

В России провели успешное испытание крылатой ракеты "Буревестник" с двигательной ядерной установкой, сообщил президент Владимир Путин 5 октября на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства отметил, что работы над современными видами стратегического оружия практически закончены. 

"Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" – крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже просто чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Мы сделаем это в ближайшее время" - приводят слова Путина на сайте Кремля. 

Президент анонсировал это оружие еще весной 2018 года во время послания Федеральному собранию. Тогда Путин демонстрировал собравшимся видеоролик, в котором рассказывалось о принципе работы ракеты. Она якобы может обходить иностранные системы противовоздушной и противоракетной обороны. 

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля


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