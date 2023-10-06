"Новые люди" предложили ввести судебный запрет на приближение к человеку

Члены фракции "Новые люди" в Госдуме представили законопроект об установлении запрета на приближение к человеку в соответствии с решением суда. Документ опубликован 6 октября в электронной базе парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс, наделяющих суды правом устанавливать запрет приближаться или же иным способом контактировать с гражданином.

Инициатива преследует цель защитить граждан, которые сталкиваются с настойчивым преследованием, говорится в пояснительной записке к проекту. Сейчас в российском законодательстве отсутствует возможность установки запрета на приближение, из-за чего суды не могут его применять.

"Установление законодательного запрета на приближение нарушителя к гражданину необходимо в целях обеспечения безопасности и защиты прав потерпевшего от возможного насилия или повторных преступных действий", — пишут депутаты. По их мнению, подобный запрет ограничит свободу передвижения нарушителя и даст пострадавшему чувство защищенности.

Также авторы проекта уточнили со ссылкой на неназванные исследования в странах, где существует запрет на приближение, что подобная мера "сокращает вероятность повторного насилия или преступления в отношении жертвы".

Фото: ЗАКС.Ру