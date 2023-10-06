Суд назначил штраф мундепу Елене Потиной за нарушение на ЕГЭ

Мировой судья привлекла к административной ответственности депутата МО "Пороховые" и заместителя директора школы № 147 Елену Потину по статье об умышленном искажении результатов ЕГЭ (ч.4 ст.19.30 КоАП РФ), об этом 6 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, 18 июня проводился экзамен по обществознанию, на который пришел ученик без паспорта в сопровождении мужчины. Он подтвердил личность школьника, однако по правилам проведения экзамена ученик должен находиться на аттестации с паспортом.

Суд решил, что личность ребенка подтверждена не была, так как не был предъявлен соответствующий документ.

В итоге суд назначил Потиной наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, а результаты ученика были аннулированы.

Фото: ЗАКС.Ру