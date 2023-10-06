Возле Отрадного произошел разлив нефтепродуктов в Неву

В акваторию Невы попали нефтепродукты возле города Отрадное в Ленинградской области, об этом 6 октября сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу.
По данным правоохранителей, в четверг, 5 октября, сотрудникам полиции на водном транспорте поступило сообщение о том, что из Ивановских порогов в Неву вытекает жидкость, похожая на бензин.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили пятно от разлива горюче-смазочного материала.
На данный момент устанавливается источник разлива. Также взяты образцы вещества.