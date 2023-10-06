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Новости 17:10

Возле Отрадного произошел разлив нефтепродуктов в Неву

фото ЗакС политика Возле Отрадного произошел разлив нефтепродуктов в Неву

В акваторию Невы попали нефтепродукты возле города Отрадное в Ленинградской области, об этом 6 октября сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу.

По данным правоохранителей, в четверг, 5 октября, сотрудникам полиции на водном транспорте поступило сообщение о том, что из Ивановских порогов в Неву вытекает жидкость, похожая на бензин. 

Прибывшие на место правоохранители обнаружили пятно от разлива горюче-смазочного материала.

На данный момент устанавливается источник разлива. Также взяты образцы вещества.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО


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