Возле Отрадного произошел разлив нефтепродуктов в Неву

В акваторию Невы попали нефтепродукты возле города Отрадное в Ленинградской области, об этом 6 октября сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу.

По данным правоохранителей, в четверг, 5 октября, сотрудникам полиции на водном транспорте поступило сообщение о том, что из Ивановских порогов в Неву вытекает жидкость, похожая на бензин.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили пятно от разлива горюче-смазочного материала.

На данный момент устанавливается источник разлива. Также взяты образцы вещества.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО