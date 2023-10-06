В МО "Светлановское" прокомментировали упавший на четыре припаркованных авто во время урагана клен

Глава администрации МО "Светлановское" Сергей Кузьмин прокомментировал падение сухого клена во время урагана на припаркованные автомобили на Болотной улице, об этом 6 октября пишет 78.ru.

Кузьмин признал, что дерево признали аварийным, и жители обращались по этому вопросу. По его словам, упавший на четыре автомобиля клен должны были убрать в 2024 году.

"Программу мы формируем на три года. В этом году успели сделать больше, чем планировали, поэтому дерево стоит в проектах программ на следующий год", – рассказал глава МО.

По словам Кузьмина, в 2023 году дерево не могли спилить, так как работа носит плановый характер, но отметил, что жители могут обратиться в суд. В случае, если халатность будет доказана, то администрация готова компенсировать ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру