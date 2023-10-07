На градозащитника Кострова написали жалобу в прокуратуру Петербурга

В петербургскую прокуратуру пожаловались на градозащитника и администратора сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова из-за поста в социальных сетях, об этом 7 октября пишет "Фонтанка.ру".

Причиной обращения стал пост о ремонте ограды казарм лейб-гвардии Преображенского полка на пересечении улицы Радищева и Виленского переулка. Градозащитник высказался о качестве проделанной работы.

В обращении просят проверить пост Кострова на соблюдение статей о призывах к экстремистской деятельности (ст.280 УК РФ), возбуждении ненависти (ст.282 УК РФ) и оскорблении представителей власти (ст.319 УК РФ).

Сам активист о жалобе не знал, а с автором незнаком.

Фото: ЗАКС.Ру