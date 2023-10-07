Бельский и Беглов поздравили Путина с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский поздравили с днем рождения президента России Владимира Путина, об этом 7 октября политики написали в своих Telegram-каналах.

В своих поздравлениях губернатор и спикер отметили, что президент верит в свою страну и возрождает ее. Также они отметили, что Петербург имеет особое значение в жизни президента, так как это его родной город.

"В Петербурге во всех позитивных изменениях неизменно виден почерк Президента – ленинградца. Он всегда помогает родному городу. Жители с гордостью и признательностью называют свой город – городом Президента", – написал Беглов.

В конце своего обращения Беглов пожелал Путину здоровья и новых побед на благо России.

Фото: kremlin.ru