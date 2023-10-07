В аэропорту Пулково прошли учения спасателей МЧС

В петербургском аэропорту Пулково прошли аварийно-спасательные учения, об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
В ходе тренировки были проверены противопожарные и аварийно-спасательные службы, а также оперативные службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы".
"На учениях отработали вопрос возможного применения установки гидроабразивного тушения "Кобра" в случае пожара внутри фюзеляжа воздушного судна и специального автомобиля с системой "Натиск", позволяющей бороться с огнем при помощи компрессионной пены", – сказано в сообщении МЧС.
Комплексные учения в Пулково для спасателей проходили с 3 по 6 октября.