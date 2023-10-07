В аэропорту Пулково прошли учения спасателей МЧС

В петербургском аэропорту Пулково прошли аварийно-спасательные учения, об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В ходе тренировки были проверены противопожарные и аварийно-спасательные службы, а также оперативные службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы".

"На учениях отработали вопрос возможного применения установки гидроабра­зивного тушения "Коб­ра" в случае пожара внутри фюзеляжа возд­ушного судна и специ­ального автомобиля с системой "Натиск", позволяющей бороться с огнем при помощи компрессионной пены", – сказано в сообщении МЧС.

Комплексные учения в Пулково для спасателей проходили с 3 по 6 октября.

Фото: ЗАКС.Ру