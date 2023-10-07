Беглов подписал 65 правовых актов с 21 сентября по 4 октября

Губернатор Петербурга Александр Беглов с 21 сентября по 4 октября подписал 65 правовых актов, об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего глава города подписал 15 законов, 47 постановлений правительства и три постановления губернатора. Среди них есть изменения в закон "О материнском (семейном) капитале", по которым теперь капитал можно использовать для лечения детей.

Кроме этого, Бегловым был подписан акт, согласно которому ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей к юбилею освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: ЗАКС.Ру