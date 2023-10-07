В Новой Каховке из-за взрыва авто погиб секретарь отделения "Единой России"

Исполнительный секретарь отделения партии "Единая Россия" в Новой Каховке Владимир Малов погиб из-за подрыва автомобиля, об этом 7 октября написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Днем 7 октября стало известно, что в Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения партии "Единая Россия" Владимира Малова, который на момент происшествия находился внутри. Врачи боролись за его жизнь, однако Малов скончался.

"Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжёлыми", – написал Кастюкевич.

Также он добавил, что отделение партии поможет с организацией процедур, связанных с похоронами Малова.

Фото: ЗАКС.Ру