Росавиация ввела ограничения на ночные перелеты в Израиль

Росавиация 7 октября объявила о временном введении ограничений на полеты в Израиль по ночам. Меру объяснили нестабильной ситуацией в этой стране.

"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03.00 МСК 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений", — сообщили в Росавиации.

Авиакомпаниям указали неукоснительно соблюдать авиационные правила и предоставлять пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги. Также они должны обеспечить возврат и обмен билетов без штрафных санкций.

С утра субботы в Израиле продолжаются боевые действия, которые начались с ракетного обстрела, после чего в страну вторглись сотни сторонников движения ХАМАС. Как сообщил ТАСС, сведения о пострадавших или погибших россиянах на территории Палестины в российское посольство не поступали.

Фото: ЗАКС.Ру